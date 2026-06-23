SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş zammında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte emeklilerin 6 aylık zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığında yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı da gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, "SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte Temmuz 2026 emekli zammı son dakika gelişmeleri ve maaşlara ilişkin yeni hesaplamalar...
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı, Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Zam beklentilerinin yükseldiği süreçte milyonlarca vatandaş "Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?" ve "Yeni maaşlar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte SGK-Bağkur emeklileri için olası zam senaryoları, yeni maaş hesapları ve son gelişmeler...
MAYIS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ!
TÜİK'in resmi takvimine göre; Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 28,93 arttı, aylık yüzde 2,75 arttı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 arttı, aylık yüzde 1,71 arttı.
TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte tüketici fiyat endeksi toplam yüzde 16,60 artış gösterdi. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 16,60 oranındaki zammı ceplerine koydukları anlamına geliyor.
TEMMUZ 2026 EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,52 civarında seyrediyor. Eğer haziran ayında tüketici fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık yüzde 18,50 ile yüzde 18,59 bandında tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Halen 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırı, temmuz ayındaki düzenlemenin en kritik maddelerinden birini oluşturuyor. Sadece 5 aylık kesinleşen yüzde 16,61'lik oran baz alındığında bile en düşük emekli aylığı 23.320 TL seviyesine ulaşıyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle 6 aylık beklenti olan yüzde 18,58'lik artışın taban aylığa yansıtılması durumunda, en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL arasına yükselmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri