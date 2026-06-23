EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırı, temmuz ayındaki düzenlemenin en kritik maddelerinden birini oluşturuyor. Sadece 5 aylık kesinleşen yüzde 16,61'lik oran baz alındığında bile en düşük emekli aylığı 23.320 TL seviyesine ulaşıyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle 6 aylık beklenti olan yüzde 18,58'lik artışın taban aylığa yansıtılması durumunda, en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL arasına yükselmesi bekleniyor.