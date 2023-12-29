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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM AKTÜEL 29 ARALIK CUMA 2023: BİM'e bu hafta beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! Bu hafta BİM aktüelde hangi ürünler var? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM'e bu hafta beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! İşte 29 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu

        BİM 29 Aralık Cuma gününe ait aktüel kataloğunu yayınladı. Yeni aktüel kataloğunda beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri, mutfak malzemeleri, tekstil ürünleri ve çocuk oyuncakları yer alıyor. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:38
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        1

        BİM aktüel 29 Aralık Cuma... Yılın son aktüelini yayınlayan BİM'e yine birçok ürün geliyor. 29 Aralık Cuma gününden itibaren tüm şubelerde yer alacak aktüel ürünlerinde bu hafta televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli ürünler geliyor. İşte, 29 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        2

        BİM 29 ARALIK CUMA AKTÜEL

        LG 55" 4K Smart Nanocell TV 20.499 TL

        TCL 32' FHD Android Televizyon 5.699 TL

        Dijitsu 58' UHD Smart Led TV 10.999 TL

        Dijitsu 50' UHD Android Led TV 8.999 TL

        Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL

        Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

        Range Buharlı Ütü 599 TL

        KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL

        Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.399 TL

        Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL

        Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL

        3

        Paşabahçe Patisserie Ayaklı Kapaklı Servis Tabak 269 TL

        Borcam Fırın Seti 229 TL

        Aurora 12 Parça Çay Takımı 169 TL

        Aurora Ayaklı Şekerlik 109 TL

        4

        Tefal Tava 24 cm 349 TL

        Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL

        Wok Tava 28 cm 329 TL

        Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL

        Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL

        Bonera Sahan 22 cm 229 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL

        Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL

        Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL

        Okyanus Rende 75 TL

        Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL

        Sebze Bıçağı 16,50 TL

        Mutfak Gereçleri 33,50 TL

        Desenli Badya 21,50 TL

        Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL

        Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL

        Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 39,50 TL

        5

        Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 55 TL

        Flamlı Eşarp 49,50 TL

        Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL

        Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL

        Eros Çocuk Termal Alt / Üst İçlik 125 TL

        Eros Kadın Termal Alt / Üst İçlik 175 TL

        Eros Erkek Termal Alt / Üst İçlik 189 TL

        Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL

        Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL

        North Pacific Şemsiye 137,50 TL

        Otantik Premium Masa Örtüsü 79 TL

        Pötikare Masa Örtüsü 39,50 TL

        Paspas 44,50 TL

        Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

        Kapı Altı Rüzgar Önleyici 24,50 TL

        Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL

        6

        Çocuk sandalyesi 69 TL

        El Koordinasyon Oyunu 179 TL

        Çek Bırak Arabalar 89 TL

        Oyuncak Çocuk Makyaj Seti 49,50 TL

        Lisanslı Puzzle 69 TL

        Krom Renkli Balonlar 14,50 TL

        Denge Oyunu 79 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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