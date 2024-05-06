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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel ürünler kataloğu: Benzinli ATV geliyor! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Benzinli ATV geliyor! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu

        BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta benzinli ATV indirimi yer alıyor. Her hafta farklı ürünleri indirime giren BİM'de Cuma günü otomatik çekiş sistemi olan ATV, 49 bin 999 TL'lik fiyatıyla yer alacak. 10 Mayıs Cuma indirimlerini kaçırmak istemeyenler bugünden BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte haftanın BiM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:51
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesini duyurdu. 10 Mayıs’tan itibaren BİM’de çok farklı kategoride binlerce çeşit indirim olacak. Bu hafta 110CC Off Road Benzinli Atv Skyjet 49.999 TL, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL, Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler indirim kataloğunun tamamı

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        10 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

        110CC Off Road Benzinli Atv Skyjet 49.999 TL

        Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

        Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

        Kumtel Air Fryerlı Mini Fırın 2.999 TL

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        Philips Air Fryer HD9650/90 6.199 TL

        Elit Rattan Masa 1.199 TL

        Ares Rattan Koltuk 549 TL

        Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

        SGS Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

        SGS Kalın-Mum Slikon 200GR 79 TL

        Premium Gaz Lambası 399 TL

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        Akım Korumalı Priz 3USB 199 TL

        Braun Blender Seti MQ5220WH 1.799 TL

        3 Kapaklı Gardırop Beyaz 2.499 TL

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