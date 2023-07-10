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        BİM aktüel ürünler 11-14 Temmuz 2023 kataloğu yayımlandı!

        BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri müşterisiyle buluşuyor. BİM 11-14 Temmuz 2023 indirimli ürünler kataloğu listesinde bulunan ürünler paylaşıldı. 11-14 Temmuz 2023 BİM'de bu hafta; katlanır elektrikli bisiklet, tenis çorabı, ıslak havlu, Kickscooter, lastikli viskon çarşaf, dondurma kaşığı ve onlarca ürün satışa sunuluyor. İşte, 11-14 Temmuz BİM kataloğu fiyat listesi...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:16
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler alıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. İşte, alışverişseverler için BİM 11-14 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri haberimizin devamında...

        BİM 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 155 TL

        Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g - 155 TL

        İçim Labne 400 g - 39,50 TL

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg - 95 TL

        Tukaş Bezelye Konservesi 830 g - 24,50 TL

        Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 39,75 TL

        Tat Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL

        Mezzet Meze Çeşitleri 14,50 TL

        2

        Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler - 192,50 TL

        Alo Toz Deterjan 8 kg - 169 TL

        Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li - 269 TL

        Comfort Family Kaşkorse Atlet Kadın - 49,50 TL

        Tenis Çorabı 5'li - 45,90 TL

        Sleepy Islak Havlu - 16,50 TL

        Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu - 39,50 TL

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        14 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W - 11.999 TL

        Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W - 15.999 TL

        Redbull Racing Kickscooter A6 Pro - 11.999 TL

        Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv - 9.999 TL

        4

        Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 4.299 TL

        Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.899 TL

        Casper Cep Telefonu - 3.499 TL

        Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge - 11.499 TL

        Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099 TL

        Sunny Çay Makinesi - 429 TL

        Polosmart Akıllı Saat - 179 TL

        5

        Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike - 125 TL

        Akınalbella Yüksek Taban Terlik Kadın - 77,50 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf - 149 TL

        Dijital Baskılı Plaj Çantası - 59,50 TL

        Askılı Elbise Kadın - 59 TL

        Kimono Kadın - 99 TL

        6

        Benante Çerezlik Seti - 119 TL

        Glass in Love Borosilikat Kupa - 29,50 TL

        Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm - 129 TL

        Standlı Servis Seti - 99 TL

        Benante Dondurma Kaşığı 22cmx6cm - 45 TL

        Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet - 39,50 TL

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