BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş severler tarafından yakından takip ediliyor. BİM'de 23 Ağustos Salı fırsatlar kataloğunda birçok yeni ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...