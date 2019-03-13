AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yapacakları projeleri İstanbul 4.0 çatısı altında topladıklarını belirterek, “Endüstri 4.0, bugüne kadar alıştığımız bütün iş yapma biçimlerini, alışkanlıklarımızı, gündelik hayatımızın akışını baştan sona değiştirecek olan yeni bir sanayi devrimidir. Biz de bu nedenle İstanbul’daki projelerimizi ‘İstanbul 4.0 çatısı altında topladık. Daha önceki değişimlerden farklı olarak Endüstri 4.0’ın en önemli ham maddesi yetişmiş, eğitimli genç beyinler. İstanbul buna öncülük edecek” dedi.

Bugün İstanbul’da başlayan Akıllı Şehirler Kongresi öncesinde teknoloji yazarları ile bir araya gelen Yıldırım, 5 yıl sonrasının İstanbul’u için şu hedeflerinin olduğunu söyledi: “İstanbul’un yıllık 232 milyar dolar olan gelirini 300 milyar doların üstüne çıkaracağız. Bunun için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. İstanbul’daki 5.5 milyon gencimiz bizim en önemli kaynağımız” diye konuştu.

BAYRAMPAŞA İÇİN GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Bayrampaşa’da 1.5 milyar lira yatırımla kurmayı planladıkları ve toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü’nün girişimcilerin yeni yuvası olacağını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

“Gençlerin, garajdan çıkan ve tek sermayeleri akıl teri olan Facebook, Google gibi şirketleri kuran fikirlerini ortaya koyabileceği bir yer olacak. Belediye olarak girişimcilere bütçe ayıracağız. Bu kapsamda Bayrampaşa’daki merkez için girişim sermayesi yatırım fonu olarak 500 milyon liralık bir kaynak ayırabiliriz.”

İBB’nin bu merkezden çıkacak olan ürün ve hizmetlerin en büyük müşterisi olacağını aktaran Binali Yıldırım, “Devletin, vatandaşın yapacağı işleri yapmaması gerek. Mesela Türk Telekom, devletin elinde olsaydı, kendini geliştiremezdi, yarışta geri kalırdı” dedi.

‘FİBERDE ORTAK ALTYAPIYA ZORLAYACAĞIZ’

518 kilometre uzunluğa ulaştırtacakları metro hatları ile toplu ulaşımın yüzde 48’inin yer altında gerçekleşeceğini hatırlatan Binali Yıldırım, “Yeraltı metro istasyon ve araçlarında internet erişimi kesilmeyecek, üstelik ücretsiz olacak” dedi.

Binali Yıldırım, fiber internetin yaygınlaşmasının önündeki sorunlarla ilgili olarak ise “yarım yamalak iş olmaz. Asfaltın 5 cm altından kablo geçiriyorlar, bu böyle olmaz. Altyapının ortak kullanımını zorlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘İSTANBUL’UN VERİSİ SANCAKTEPE’DE TOPLANACAK’

Sancaktepe’de kurulacak Afet Yönetimi ve Akıllı Kent Merkezi’nin, şehre dair toplanan verilerin depolandığı merkez olacağını ve burada oluşacak olan büyük veriyi gençlere de açacaklarını söyleyen Yıldırım, “15 milyon insan var bu şehirde ve bu insanlarla ilgili çok geniş veri var elimizde. Bir şehrin akıllı olması için elindeki veriyi kullanıp, analiz edebilmeli” dedi.

Akıllı Afet Yönetimi için binalara takılacak sensörler ile yapıların titreşimini izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, deprem ve taşkından doluya kadar afetlere karşı erken uyarı sistemleri geliştireceklerini, akıllı sayaçlarla okuma gibi işlemlerinin online ve anlık yapılabileceğini vurguladı.

PENDİK’E TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ

Binali Yıldırım, şunları ifade etti: “Pendik Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kuruyoruz. Şirket ve girişimcilerin iş kalemleri içinde en önemli kalemlerinden biri arsa ve bina maliyeti. Biz bu şirket ve girişimcilerin Ar-Ge bütçelerini arsa ve bina maliyetlerine harcamalarını istemiyoruz. Onlara yardımcı olmak adına, Pendik’te 1500 dönümlük İBB mülkiyetindeki arsalar üzerine Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız.”