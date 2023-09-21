Bir zamanlar Türkiye'de forma giyiyordu: 42 yaşındaki Tabata transfer oldu!
Süper Lig'de Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giyen 42 yaşındaki Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı
Giriş: 21.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:11
Beşiktaş’ın 2009-2010 sezonu başında bonservisine 8 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı.
Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları da giyen Tabata son olarak Katar'da Al-Sadd forması giyiyordu.
Beşiktaş formasıyla 48 maça çıkan Tabata 2 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti.