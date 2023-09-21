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        Haberler Spor Futbol Bir zamanlar Türkiye'de forma giyiyordu: 42 yaşındaki Tabata transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Bir zamanlar Türkiye'de forma giyiyordu: 42 yaşındaki Tabata transfer oldu!

        Süper Lig'de Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giyen 42 yaşındaki Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:11
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        42 yaşındaki Tabata transfer oldu!
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        Beşiktaş’ın 2009-2010 sezonu başında bonservisine 8 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı.

        Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları da giyen Tabata son olarak Katar'da Al-Sadd forması giyiyordu.

        Beşiktaş formasıyla 48 maça çıkan Tabata 2 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti.

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