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        Haberler Ekonomi Enerji Bloomberg Philanthropies'ten temiz enerji için 285 milyon dolarlık taahhüt

        Bloomberg Philanthropies'ten temiz enerji için 285 milyon dolarlık taahhüt

        BM İklim Hedefleri ve Çözümleri Özel Elçisi, Bloomberg L.P. ile Bloomberg Philanthropies'in kurucusu Michael R. Bloomberg, temiz enerjinin dünyanın enerji sistemlerine güç sağlayacak kadar hızlı bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olmak için 285 milyon dolarlık bir taahhütte bulunduğunu açıkladı. Gelişmekte olan ekonomilerde temiz enerji endüstrilerini güçlendirmeyi hedefleyen taahhüt, yapay zeka ve elektrifikasyon gibi nedenlerle hızla artan küresel enerji talebine yanıt vermeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bloomberg Philanthropies'ten temiz enerji için 285 milyon dolarlık taahhüt

        Temiz enerji, dünyanın büyük bölümünde yeni güç üretiminin en ucuz kaynağı haline gelmiş durumda. Yenilenebilir kaynaklar, 2025 yılında küresel elektrik üretiminin yüzde 34'üne ulaşarak, yaklaşık bir asırdır ilk kez kömürün yüzde 33'lük payını geride bıraktı. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin, dünya elektriğinin yarısını üretmesi öngörülüyor.

        Ancak bu ilerleme yeni bir zorluğu da beraberinde getiriyor: Temiz enerji kurulumunun, hızla artan elektrik talebine ayak uydurmasını sağlamak. Temiz enerji teknolojileri hızla ölçeklense de bu teknolojileri destekleyen sektör oyuncuları henüz olgunlaşma aşamasında. Pek çok piyasada temiz enerji sektörü ve altyapısı; teknik uzmanlık, finansman ağları ve kurumsal güç oluşturmak için onlarca yıl harcamış olan yerleşik enerji sektörlerine kıyasla yetersiz kaynaklara sahip.

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        Endüstriyel büyüme, yapay zeka, elektrifikasyon ve jeopolitik istikrarsızlığın küresel enerji piyasalarını yeniden şekillendirdiği bir dönemde, Bloomberg Philanthropies yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki çalışmalarını derinleştirme kararı alarak 285 milyon dolarlık yatırımını açıkladı.

        Bloomberg Philanthropies bu kapsamda, yerel temiz enerji endüstrilerinin kurumsal güçlerini, teknik kapasitelerini, piyasa uzmanlıklarını ve analitik kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

        BM İklim Hedefleri ve Çözümleri Özel Elçisi, Bloomberg L.P. ile Bloomberg Philanthropies'in kurucusu Michael R. Bloomberg, "Temiz enerji artık dünyanın neredeyse her yerinde fosil yakıtlardan daha ucuz ve sonuç olarak küresel elektrik üretimindeki payı büyüyor. Ancak çözülebilir engeller hala kurulum hızını yavaşlatıyor. Enerji talebinin benzeri görülmemiş bir hızla arttığı bu dönemde, bu engellerin haneler ve işletmeler için daha düşük enerji maliyetlerinin, topluluklar için ise daha temiz hava ve suyun önüne geçmesine izin veremeyiz. Bu yeni yatırım, engellerin aşılmasını sağlayacak" dedi.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Temiz enerji çağı geldi. Güç talebi hızla artarken, bu enerjinin artık en çok ihtiyaç duyan ekonomilerde hızla ölçeklenmesi gerekiyor. Michael Bloomberg'in bu taahhüdü tam olarak bunu yapıyor; evlere güç verecek, faturaları düşürecek, ekonomileri canlandıracak ve milyarlarca insan için havayı temizleyecek endüstrileri destekliyor. Gelin, yenilenebilir enerji devrimini dünyanın her köşesine birlikte taşıyalım" ifadelerini kullandı.

        Bloomberg Philanthropies'in yeni taahhüdü, elektrik talebinin en hızlı arttığı yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde mevcut çalışmalara dayanarak bu boşluğu kapatmak üzere tasarlandı.

        Küresel enerji sektörü emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olan ülkelere odaklanan bu destek, 2030 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinin elektrik üretimlerinin yarısından fazlasını karşılamasını hedefliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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