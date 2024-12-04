Bloomberg: Rekabet, Tofaş-Stellantis kararını gözden geçirecek

BloombergHT'nin Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, Türk yetkililerle Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.'nin Stellantis NV markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'yi devralmasına ilişkin sürecin yeniden başlamasının önünü açabilecek görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu’nun kararını gözden geçireceği bilgisini aktardı.

Tofaş, Bloomberg'e e-posta ile verdiği yanıtta "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır" denildi.

Tofaş ile Stellantis, geçtiğimiz yıl Stellantis Otomotiv’in tamamını 400 milyon euro karşılığında devralmak için anlaşma sağlamıştı. Tofaş, anlaşma ile Stellantis markalı Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını elde edecekti.

Anlaşmayla ilgili nihai incelemesini ekim ayında tamamlayan Rekabet Kurulu, 'Başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığı' gerekçesiyle anlaşmayı onaylamamıştı. Rekabet’in kararı sonrasında açıklama yapan Tofaş, kurul kararının nihai olmadığını duyurmuş ve kurula ek açıklamaların sunulacağını bildirdimişti.