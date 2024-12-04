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        Haberler Ekonomi Otomobil Bloomberg: Rekabet, Tofaş-Stellantis kararını gözden geçirecek - Otomobil Haberleri

        Bloomberg: Rekabet, Tofaş-Stellantis kararını gözden geçirecek

        Bloomberg'in haberine göre, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu'nun kararını gözden geçireceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:34
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        "Rekabet, Tofaş-Stellantis kararını gözden geçirecek"
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        BloombergHT'nin Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, Türk yetkililerle Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.'nin Stellantis NV markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'yi devralmasına ilişkin sürecin yeniden başlamasının önünü açabilecek görüşmeler yürütüyor.

        Bloomberg'e konuşan kaynaklar, hükümet yetkilileri ile Tofaş temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rekabet Kurumu’nun kararını gözden geçireceği bilgisini aktardı.

        Tofaş, Bloomberg'e e-posta ile verdiği yanıtta "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır" denildi.

        EKİM AYINDA İNCELEME TAMAMLANMIŞTI

        Tofaş ile Stellantis, geçtiğimiz yıl Stellantis Otomotiv’in tamamını 400 milyon euro karşılığında devralmak için anlaşma sağlamıştı. Tofaş, anlaşma ile Stellantis markalı Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkını elde edecekti.

        Anlaşmayla ilgili nihai incelemesini ekim ayında tamamlayan Rekabet Kurulu, 'Başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığı' gerekçesiyle anlaşmayı onaylamamıştı. Rekabet’in kararı sonrasında açıklama yapan Tofaş, kurul kararının nihai olmadığını duyurmuş ve kurula ek açıklamaların sunulacağını bildirdimişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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