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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:02
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        Bodrum'da gol sesi çıkmadı
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        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 46 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Cenk Şen (Dk. 82 Furkan Apaydın) Burak Çoban (Dk. 82 Haqi Osman)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 90 Arda Şengül), Camara (Dk. 82 Selim Ilgaz), Mikail Okyar, Erkan Eyibil (Dk. 63 Bardhi), Ahmet Yazar (Dk. 63 Dembele), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Traore

        Sarı kartlar: Dk. 20 Erkan Eyibil, Dk. 83 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 53 Musah Mohammed, Dk. 59 Samet Yalçın, Dk. 85 Ali Aytemur (Bodrum FK)

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