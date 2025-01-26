Bodrum FK: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında ikas Eyüpspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele İstanbul temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Ayrıca konuk takımda Luccas Claro ve Berke Özer, gördükleri sarı kart sonrası haftaya oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından üst üste 3. maçını kazanan Eyüpspor 36 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Bodrum FK ise 16 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Eyüpspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Konyaspor deplasmanında sahne alacak.