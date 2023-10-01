Bodrum FK: 2 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.
4. dakikada ceza sahası içinde Burak Çoban’ın vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
23. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Musah Mohammed’in vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top oyun alanına döndü.
31. dakikada Üzeyir’in ceza sahasına yaptığı ortada Celal, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Üzeyir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
40. dakikada Burak’ın köşe vuruşlunda Celal’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.
65. dakikada ceza sahası içine giren Ozan Sol, Üzeyir’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıda topun başına geçen Ozan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Baran Eraslan, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Samet (Pedro dk. 90), Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Kenan dk. 67), Celal, Muhammed, Cenk, Burak (Aldair dk. 90+3)
Yedekler: Bahri, Süleyman, Omar, Eren, Aldaır, Haqı, Adem, Halil
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Çorum FK: Ali, Ologo (Berkay dk. 46, Adem dk. 57), Zargo, Ferhat, Ahmet (Ozan dk 58), Suat (Paulo dk. 58), Eren, Murat, Erkan, Sadık, Atakan (Thomas dk. 70)
Yedekler: Hasan, Kerem, Atakan, Gökhan, Seleyman
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Üzeyir Ergün (dk. 34 pen), Celal Dumanlı (dk. 40), (Bodrum FK), Ozan Sol (dk. 67 pen) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ali Türkan, Zargo, Atakan Cangöz, Eren Aydın, Murat Yıldırım (Çorum FK), Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Burak Çoban (Bodrum FK)