TFF 1. Lig play-off etabı ilk turunda Bodrumspor, sahasında Göztepe'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan ve kazanan takımın Sakaryaspor Eyüpspor eşleşmesinden gelecek takımla yarı final oynayacağı zorlu mücadele öncesi, Bodrumspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik...