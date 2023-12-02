Boluspor-Eyüpspor: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, 14. haftada konuk olduğu Boluspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada ceza sahası içerisinde giren Robin Yalçın’ın pasında Gianni Bruno’nun şutu az farkla auta gitti.
50. dakikada sağ kanattan Joel Kayamba'nın ceza sahasına pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb'in şutunda Berk gole izin vermedi.
53. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Obeng Ampem’in şutunu kaleci Çağlar çeldi. Dönen topla buluşan Ahmed Kutucu pasında Bruno topu ağlara yolladı. 0-1
60. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortaya Gianni Bruno kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
71. dakikada Ribeiro’nun pasında ceza sahası içinde Ahmed Kutucu, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Sabri Öge
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 64), Berk Yıldız (Safa Kınalı dk. 47), Abdoulaye Diarrassouba (Tolunay Artuç dk. 81), Adel Bettaieb (Bevic Moussiti-Oko dk. 64), Joel Kayamba (Furkan Demir dk. 64)
Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Murat Uçar (Recep Niyaz dk. 45), Caner Erkin, Fredy (Mete Kaan Demir dk. 79), Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 66), Prince Obeng Ampem (Mustafa Pektemek dk. 79), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Gianni Bruno (Svit Seslar dk. 84)
Goller: Gianni Bruno (dk. 53 ve 60), Ahmed Kutucu (dk. 71) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 43) (Boluspor)
Sarı kartlar: Mehmet Murat Uçar, Luccas Claro (Eyüpspor), Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor)