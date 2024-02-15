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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.113,55 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:32
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendirdiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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