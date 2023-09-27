Borsa İstanbul nereye kadar yükselir? Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. Borsa İstanbul'daki gelişmelerin temel ve teknik açıdan değerlendirildiği programda Usul, borsanın şu ana kadarki yükselişini değerlendirirken ve bundan sonraki süreçteki olası hareketlerine yönelik tahminini açıkladı.

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. Borsa İstanbul'daki gelişmelerin temel ve teknik açıdan değerlendirildiği programda Usul, borsanın şu ana kadarki yükselişini değerlendirirken ve bundan sonraki süreçteki olası hareketlerine yönelik tahminini açıkladı.

DOLAR BAZINDA NE OLUR?

Endeksin dolar bazında değerlendirmesini yapan Usul, endeksin yabancı para cinsinden gelebileceği noktaya yönelik teknik analizin gösterdiği noktaları izleyicilere aktardı. Usul, zirve seviyelerine yakın seyreden borsada yatırımcıların bundan sonraki dönemde yeni hisse alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusundaki tecrübelerini paylaştı.

HANGİ SEKTÖR VE HANGİ ŞİRKETLER?

Borsadaki şirketlerin sektörler bazında yorumlandığı programda TEB Yatırım'ın yakın zamanda yayımladığı demir çelik raporu başta olmak üzere aracı kurumun öneri listesindeki sektör ve hisseler tek tek ele alındı. Halka arzların da masaya yatırıldığı Borsanın Şirketleri programında Usul, artan arzların borsayı olumlu mu olumsuz mu etkilediğine dair görüşlerini açıkladı. Usul ayrıca global piyasalardaki gelişmeleri ve gelişmelerin ekonomi ve borsaya etkisine yönelik düşüncelerini de aktardı.