Bunun yanında yakın zamana kadar hızlı yükselişleriyle gündeme gelen bazı hisselerde geçen hafta derinleşen kayıplar yeni haftaya da taşındı. Sasa'da günlük kayıp yüzde 3.6'ya ulaşırken, Hektaş yüzde 2.5 değer kaybetti. Ayrıca son aylarda halka arzı gerçekleşen ve ilk günlerinde art arda tavan olan şirket hisselerinde de bugün yüzde 6 ila 9 arasında düşüşler görüldü. Analistler genel satış baskısının yanında bu hisselerde yaşanan düşüşlerin beklenen bir dengelenme olduğunu ifade etti.

Geçen haftaki düşüşte Moody's'in bir önceki cuma beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesini yayımlamaması da etkili olmuştu. Piyasalar kredi derecelendirme kuruluşunun bir not artışına gitme ihtimalini fiyatlıyordu. Beklenen açıklamanın gelmemesi negatif bir etki yarattı.

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KREDİ FAİZ ORANLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Borsayı aşağı çeken bir başka neden ise TCMB'nin faiz artırımları sonrası yüzde 90'lara çıkan kredi faiz oranları olarak gösteriliyor. Kredi kullanarak yatırım yapan bir çok yatırımcı bu faiz oranı ile para kazanması zorlaştığı için artık kredi kullanmaktan vazgeçmiş durumda. Bu da özellikle kredi kullanarak satın alınan küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerini olumsuz etkiliyor.

TL MEVDUAT FAİZLERİ ALTERNATİF HALİNE GELDİ

Faiz artırımlarının bir diğer etkisi de mevduat faizlerinin borsa yatırımlarına alternatif haline gelmesi oldu. 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 52'yi aşarken son yaşanan satışların ardından küçük yatırımcının garanti getirisi olan TL mevduata yöneldiği belirtiliyor. Faiz artırımlarından önce TL mevduat faizinin enflasyona oranla çok düşük kalması pek çok tasarruf sahibini getiri arayışına itmiş ve Borsa İstanbul bu arayıştaki ilk duraklardan birisi haline gelmişti.