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Borsadaki oynaklık perakendeye nasıl yansıdı?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Gezer, Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmanın perakende hisselerine nasıl yansıdığını anlatıyor. Perakende şirketlerinin ilk 6 aylık bilançolarının değerlendirildiği programda şirketlerdin rasyonları incelenerek 9 aylık bilanço beklentileri paylaşılıyor.

Borsadaki oynaklık perakendeye nasıl yansıdı?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Gezer, Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmanın perakende hisselerine nasıl yansıdığını anlatıyor. Önümüzdeki dönemde başta asgari ücrette artış beklentileri olmak üzere uygulanması beklenen makro politikaların vatandaşın harcamalarını nasıl etkileyeceğinin konuşulduğu programda Gezer, hangi politikanın perakendeye nasıl bir yansımasının olabileceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

HANGİ ŞİRKETİN HANGİ AVANTAJI VAR?

Perakende şirketlerinin ilk 6 aylık bilançolarının değerlendirildiği programda şirketlerdin rasyoları incelenerek 9 aylık bilanço beklentileri paylaşılıyor.

6 aylık ve 12 aylık bilançolarda hangi şirketin rakiplerine karşı hangi avantaj ve dezavantajlarının olduğunun tartışıldığı programda şirket hisselerinin ucuz mu pahalı mı olduğu, nasıl bir performansının olduğuna dair rakamlar ele alınıyor.

ENFLASYONUN ETKİSİ NE OLACAK?

Gezer, programda enflasyondaki gidişatın perakende şirketlerini nasıl etkilediğini değerlendirirken bu alanda hızlı büyümenin devam edip etmeyeceğine dair görüşlerini aktarıyor. Alım gücündeki değişimin, tüketici davranışına nasıl yansıdığının masaya yatırıldığı Borsada Yatırım programında bu durumun perakendeciler üzerindeki etkisi anlatılıyor. Diğer yandan perakende şirketlerinin maliyetlerinin ne yönde evrildiğinin dile getirildiği programda, önümüzdeki dönemde olası maliyet artışlarının karlılığa etkisi değerlendiriliyor.

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