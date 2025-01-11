Borussia Dortmund: 2 - Bayer Leverkusen: 3 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk takıma galibiyeti getiren gollerini Nathan Tella ve Patrik Schick (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Jamie Gittens ve Serhou Guirassy'den (p) geldi.
Bu sonucun ardından 5 maç sonra kaybeden Dortmund 25 puanda kaldı. 14 maçtır mağlup olmayan Leverkusen ise 35 puana yükseldi.
Ligin 17. haftasında Dortmund deplasmanda Holstein Kiel'e konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Mainz'i ağırlayacak.