Borussia Dortmund: 2 - Bayer Leverkusen: 3 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren gollerini Nathan Tella ve Patrik Schick (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Jamie Gittens ve Serhou Guirassy'den (p) geldi.

Bu sonucun ardından 5 maç sonra kaybeden Dortmund 25 puanda kaldı. 14 maçtır mağlup olmayan Leverkusen ise 35 puana yükseldi.