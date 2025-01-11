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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund: 2 - Bayer Leverkusen: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund: 2 - Bayer Leverkusen: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 01:07
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        Almanya Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Konuk takıma galibiyeti getiren gollerini Nathan Tella ve Patrik Schick (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Jamie Gittens ve Serhou Guirassy'den (p) geldi.

        Bu sonucun ardından 5 maç sonra kaybeden Dortmund 25 puanda kaldı. 14 maçtır mağlup olmayan Leverkusen ise 35 puana yükseldi.

        Ligin 17. haftasında Dortmund deplasmanda Holstein Kiel'e konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Mainz'i ağırlayacak.

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