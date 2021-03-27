Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nda korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin ardından Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Vardı, ellerinde tespit edilmiş böyle bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Kendi ülkesindeki gazeteciler böyle bir haber yapmış. Kendi takımıyla herhangi resmi bir bağlantı kurulmadı. Şu an Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Öyle bir tespit yok. Geldikten sonra test yapılıp açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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