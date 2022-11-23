Brezilya Sırbistan maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası tarihinde tüm turnuvalara katılmaya hak kazanan tek takım olan Brezilya geniş ve kaliteli kadrosu ile favoriler arasında yer alıyor. Peki Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...