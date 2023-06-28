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Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasına devam edilirken futbolculara da ilgi artıyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon zaman zaman forma şansı bulamayan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip olduğı öğrenildi. Nijeryalu futbolcu ise ülkesinin basınına olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer mesaisi sürüyor.

     
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    Takıma katılacak oyuncuların yanında ayrılacak oyuncularda bir hayli önem taşıyor.
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Brentford ve Fulham, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'i transfer etmek istiyor. 
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    İki İngiliz kulübü Osayi-Samuel'in durumunu yakından takip ediyor. 
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    Geçtiğimiz sezon zaman zaman forma şansı bulamayan Osayi-Samuel ise Nijerya basınına transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    "HAYLİM PREMIER LİG'DE OYNAMAK"

    Soccernet Nijerya'ya verdiği demeçte Osayi-Samuel, "Bence herkes benim tutkumun Premier Lig'de oynamak olduğunu biliyor" dedi.
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Osayi-Samuel toplamda 2269 dakika forma şansı buldu.
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

    Osayi-Samule takımına 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 

     
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!
  • Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den iki talip!

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