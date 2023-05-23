Brüt maaşlarda yüzde 119'luk artış

HABERTURK.COM

TÜİK 2023 yılı ilk çeyrek işgücü girdi endeksleri gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.2, inşaat sektöründe yüzde 16.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7.1 yükseldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.4, inşaat sektöründe yüzde 15.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.9 yükseliş yaşadı. TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119.4 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi; sanayi sektöründe yüzde 114.4, inşaat sektöründe yüzde 136.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120.9 yükseldi.

İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2023: