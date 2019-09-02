Akıllı telefon pazarında yılın en hareketli dönemi olan Eylül ayı ile birlikte teknoloji dünyasının gözü yeni tanıtılacak olan modellere çevrildi.

Apple’ın iPhone 11’i için yapılan geri sayımda son haftaya girilirken, Huawei yeni amiral gemisini yine bu ay tanıtacak. Google ise merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 10’un dağıtımına birkaç gün içinde başlayacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre akıllı telefon pazarındaki bu hareketli dönem, sadece bu tanıtılacak yeni modelleri almak isteyen tüketiciler için değil, üretici markaların bir önceki modellerinde yeni bir indirim kampanyası bekleyenlere de yeni bir fırsat kapısı açacak.

iPHONE 11 BU ÖZELLİKLERLE GELECEK

Apple yeni iPhone serisi iPhone 11 modellerinin resmi tanıtımını 10 Eylül Salı günü yapacak. 3 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkması beklenen Apple’ın yeni telefonları ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinden oluşacak.

Şu ana kadar kamuoyuna sızan haberlere göre bu üç yeni iPhone modeli şu özelliklerle gelecek:

Apple’ın 10 Eylül’de Cupertino’daki merkezi Apple Park’taki Steve Jobs Salonu’nda yapılacak ve Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikle birlikte, 2018 yılında tanıtıp, satışa sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinde de indirime gitmesi bekleniyor.

HUAWEI TARİHİNİ ÖNE ÇEKTİ

ABD’nin yaptırımlarına karşın pazarda Apple’ı geçip, arayı açmayı başaran Çinli Huawei de yeni amiral gemisinin tanıtım tarihini öne çekti.

Huawei Mobile’ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre şirketin yeni üst seviye akıllı telefonu Huawei Mate 30 serisi ise 19 Eylül’de tanıtılacak. Daha önceki yıllarda bu tanıtım genelde Ekim ayında gerçekleştiriliyordu.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

Ancak kamera ve işlemcisiyle ön plana çıkması ve Pro ile Lite modellerinden oluşması beklenen Mate 30 serisinde, ABD ile Çİn arasındaki yaptırımların etkisiyle Google servislerinin yer alması beklenmiyor.

ANDROID 10 ÇIKIYOR

Akıllı telefon kullanıcılarını bu ay içinde etkileyecek olan bir diğer gelişme ise Google cephesinden gelecek. Google, 3 Eylül’den itibaren yeni mobil işletim sistemi Android 10’un son kullanıcı sürümünün dağıtımına başlayacak.

GOOGLE TATLIYA DOYDU!

İlk önce Google Pixel modellerine gelecek olan Android 10, ardından Huawei, LG, Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi önde gelen markaların üst seviye telefonlarından başlayarak kullanıma sunulacak.

Yeni modellerin çıkmasıyla birlikte hem yeni amiral gemilerini bu ay tanıtacak hem de önceki aylarda tanıtmış olan telefon üreticilerinin, önceki yıllarda olduğu gibi pazardan pay kapabilmek için mevcut modellerinde çeşitli oranlarda indirim kampanyaları düzenlemesi bekleniyor.