Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Buducnost VOLI Podgorica: 91 - Türk Telekom: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Buducnost VOLI Podgorica: 91 - Türk Telekom: 81 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu 12'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica takımına 91-81 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 23:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom deplasmanda mağlup!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BKT EuroCup B Grubu 12. haftasında Türk Telekom, konuk olduğu Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica'ya 91-81 yenildi.

        SALON: Moraca

        HAKEMLER: Tomasz Trawicki, Gentian Cici, Arnau Padros

        BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Tanaskovic 17, Boutsiele 1, Sulaimon 25, Ferrell 16, Jovanovic 2, Mays 15, Bouteille 8, Magee 5, Thompson 2, Slavkovic, Kovliar

        TÜRK TELEKOM: Doğuş Özdemiroğlu 12, Simonovic 4, Alexander 4, Devoe 7, Smith 18, Bankston 9, Allman 17, Berkan Durmaz 4, Trifunovic 6, Usher

        1’İNCİ PERİYOT: 20-23

        DEVRE: 45-44

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-62

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 91-81

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor

         Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor. (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        30 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        30 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti