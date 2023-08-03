Buffon'un vedası... "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz kalecisi Gianluigi Buffon, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Parma'da sürdürdüğü aktif kariyerini noktaladı. 45 yaşındaki Buffon, sosyal medya hesaplarından "Hepsi bu kadar. (Futbol) Bana her şeyi verdin. Ben de sana her şeyimi verdim. Birlikte başardık." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu. Buffon, kaleciliği tarif ederken bunu mazoşizme benzetiyor hatta kaleye geçmesini aptallığa bağlıyor! Peki buna rağmen böyle bir kariyeri nasıl yaptı? İşte Buffon'un hayatı...
Gianluigi Buffon, 28 yılın ardından aktif futbol kariyerine son verdi. 45 yaşındaki Buffon, sosyal medya hesaplarından "Hepsi bu kadar. (Futbol) Bana her şeyi verdin. Ben de sana her şeyimi verdim. Birlikte başardık." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Parma'da adım atan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı. 45 yaşındaki kaleci, Parma, Juventus, PSG ve İtalya Milli Takımı için toplamda 1.151 maça çıktı.
Buffon, ilk kez 1995'te Parma kalesine geçti. O tarihte son yıllardaki takım arkadaşlarının çoğu henüz doğmamıştı. Juventus, 2001’de o zaman 23 yaşında olan Buffon için 52 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek rekor bir transfer gerçekleştirmişti. İtalyan kaleci, 17 yıl boyunca tarihin en pahalı kalecisi oldu.
Juventus’un efsanesi olan Buffon, 2005’te takımı küme düşürülmesine rağmen kulübüne sadık kaldı. Juventus ile toplam 16 kupa kazandı. Kulüpte 685 maça çıkarak Alessandro Del Piero'nun (705) ardından en çok forma giyen oyuncu olmayı başardı.
Parma'nın internet sitesinde Buffon’un şu sözleri yer aldı: "28 yıllık kariyer bana inanılmaz geliyor. Son 30 yıldır gösterdiğim performansın sürekliliği göz önüne alındığında neredeyse düşünülemez. Bence bu bir sporcu kariyerinin ne kadar değerli olduğunu gösteren en önemli özelliklerden biri. O kadar çok tutku, özveri, coşku ve keyifle çalıştım ki, geriye dönüp baktığımda zamanın su gibi akıp gittiğini söyleyebilirim. Evet, bu 28 yıl benim futbol tarihim. Ama aynı zamanda bu 28 yıl boyunca beni alkışlarıyla, gözyaşlarıyla ve sevgileriyle destekleyenlerin de hikâyesi. Parma'ya ve halkına da teşekkür etmek istiyorum. Son iki yılda bile bana gerçekten sevildiğimi hissettirdiler."
BÖYLE BİR KARİYERİ NASIL YAPTI?
Buffon, kaleciliği tarif ederken bunu mazoşizme benzetiyor hatta kaleye geçmesini aptallığa bağlıyor! Peki buna rağmen böyle bir kariyeri nasıl yaptı?
Babası Avrupa Atletizm Gençler Şampiyonası'nda ikinci, annesi ise şampiyon atışçı olan tecrübeli kalecinin iki kardeşi voleybolcu, dedesinin kuzeni Lorenzo Buffon ise Milan ve Inter'de top koşturmuş bir futbolcu. Lorenzo'yu örnek alarak kaleciliği seçmiş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sporcu gibi yaşamayı ve sporcu olarak kariyer yapmayı küçük yaşta öğrenen Buffon'un hayali forvet olmaktı!
Futbola orta saha olarak başlayan efsane eldiven, "Her çocuk futbol oynamaya, gol atma isteğiyle başlar. Ben de onlardan biriydim." diyor.
"Bir süre de forvet olarak oynadım. Sonra babamın itirazlarına rağmen Kamerunlu kaleci Thomas N’Kono gibi olmak istedim, bir aptal gibi. 1990 Dünya Kupası’ndaki performansı dün gibi gözümün önünde!"
İLK MAÇINDA REKOR KIRDI
13 yaşındayken Bologna ve Milan'dan teklif almasına rağmen Parma altyapısına girdi. Antrenmanlara trenle gidip gelirken 1995 yılında ilk maçına çıktı ve rekor kırdı!
19 Kasım 1995'te Milan'la oynanan mücadelede 17 yıl 295 günle Serie A tarihinin en genç kalecisi oldu. İlk maçında karşısında Ballon d'Or kazanmış Roberto Baggio, George Weah ve onlar kadar iyi futbolcu olan Marco Simone vardı. Buffon mücadeleyi gol yemeden tamamlayarak gözdağı verdi!
İtalya'nın efsane kalecilerinden Dino Zoff o maçı şöyle anlatıyor: "İlk maçında sahaya böyle bir karakter ve kalite koyan, böyle bir duruş sergileyen futbolcu görmemiştim!"
MOSKOVA'DA ÇAYLAK BİR KALECİ...
Bundan 2 yıl sonra ise milli formayı ilk kez üzerine giydi. İtalya 1998 Dünya Kupası için Rusya'yla Moskova'da soğuk bir ortamda play-off maçı oynuyordu. 32. dakikada Gianluca Pagliuca sakatlandı. Buffon oyuna girerken İtalyanların birçoğunu korku kapladı.
Soğuk hava, İtalya'nın Rusya karşısındaki kötü istatistiği ve çaylak bir kaleci... Her şey Rusya'nın lehine olsa da Buffon mücadelede birçok kurtarış yaptı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. İtalya, Napoli'deki mücadeleyi 1-0 kazanarak Fransa 98 biletini kaptı!
TARİHİN EN PAHALI KALECİSİ OLDU
Genç yaşlarında Parma'nın altın çağında başrol oyunculardan biri oldu. Geçirdiği 4 sezonda Buffon ilk Avrupa zaferini, UEFA Kupası'yla yaşadı. İtalya Kupası'nı da kazandı. Parma'yla Serie A'yı 4. sırada bitirdi ve Ballon d'Or için ilk adaylığını yaşadı.
53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttuğunda ise egosu okşandı! Tarihin en pahalı kalecisi oldu! "Benim için çok tatmin ediciydi. Kendimi baskı altında da hissetmedim." diyor Buffon transferi için.
"Juventus bana inandı ve kulübü zarara uğratmayacağımdan emin olarak bu parayı ödedi. Ben de onları haklı çıkarmak için elimden geleni yaptım. Artık insanlar iyi bir kalecinin takımlar için hayati önem taşıdığını, bazen iyi bir forvetten de kıymetli olduğunu kabul etmeli."
2002 yılında 34 maçta sadece 22 gol yedi, yerel ödülleri topladı. UEFA Yılın Takımı'na aday gösterilse de Rüştü Reçber'e geçildi. 2004'e gelindiğinde Juventus'la birçok başarı kazandı, Pele tarafından "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde gösterildi. UEFA Yılın Takımı'na bu kez seçildi.
JUVE'Yİ TERK ETMEDİ: ÖNÜME ÖYLE BÜYÜK BİR PARA ATTILAR Kİ...
2005 yılında Kaka'yla çarpıştı, omzundan sakatlandı. 12 Mayıs 2006'da Calciopoli skandalı patlak verdi. Juventus şikeyle suçlanıyordu. Buffon kendi isteğiyle savcılara ifade verdi ve sorgulandı. Juventus'un son 2 şampiyonluğu geri alındı ve Torino ekibi Serie B'ye düşürüldü. Yaprak dökümü başladı...
O yaz Zlatan Ibrahimovic, Emerson, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram gibi yıldızlar kulüpten ayrıldı ancak Buffon gemiyi terk etmedi! Juventus'ta kalma kararını çok kolay aldığını söylüyor efsane. "Juventus'ta kalma kararı çok kolay verildi. Önüme o kadar büyük bir para attılar ki! Şaka yapıyorum!"
"Serie B’de oynamak tabii ki mantıklı bir seçim değildi ama zaten bu seçimi mantığımı kullanarak yapmamıştım, buna kalbim karar verdi. Diğer oyuncular farklı seçimler yapmışlardı ama ben ne hissettiğime önem verdim. Hayatta yaptığınız seçimler zor olabilir, hayatınızı alt üst edebilir ancak sizi olduğunuz kişiye dönüştürürler. Serie B deneyimi de benim için aynen böyleydi."
"BU HARİKA BİR DURUŞTU"
Juventus Serie B'yi şampiyon olarak tamamladı ve Serie A'ya hemen döndü. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, "Buffon tarihin en önemli kalecilerinden biri. Serie B'deyken bile sadakatini gösterdi. Bu harika bir duruştu" diyor.
2006 YILI SIKINTI BAŞLADI...
Ertesi sezon Juventus için zorluydu. Inter rakiplerine nazaran fazla güçlenmişti. Juve, Tiago, Vincenzo Iaquinta, Mohamed Sissoko gibi transferlerle o sezonu Claudio Ranieri önderliğinde 3. sırada tamamladı. Buffon dönem dönem sakatlıklarla boğuştu ancak Juventus'la 2013 yılına kadar sözleşme uzattı.
2006'da ağır bir depresyon süreci başladı. Buffon o günleri "Başlarda durumu kendime saklamak zorundaydım çünkü göz önünde olan biri olarak bunu paylaşmam kolay değildi." sözleriyle anlatıyor ve ekliyor:
"Sonra bu üzerimde dayanılmaz bir sıkıntı yarattı ve yavaş yavaş ailemle, arkadaşlarımla konuşmaya başladım. Maçlara çıkmamak aklımın ucundan bile geçmedi çünkü bana güvenen insanları yarı yolda bırakamazdım. Psikolojik destek alarak bundan kurtulmaya çalıştım. Kolay olmadı."
7 MAÇTA 2 GOL YEDİ
Dünya Kupası öncesinde Buffon harika bir form grafiği yakalamıştı. Bu formu dünyanın en büyük organizasyonunda da sürdü. İtalya kupaya uzanırken Buffon 7 maçta sadece 2 gol yedi, biri finalde geldi. Kalesini 453 dakika gole kapatarak Walter Zenga'nın 1990'daki rekorunu kırmaya yaklaştı ancak başaramadı.
Sakatlıklar tecrübeli eldivenin peşini 2011 yılına kadar bırakmadı. Juventus rakiplerine yetişmekle uğraşırken 2010-11 sezonu kabus gibiydi. Juventus, ligi 7. sırada tamamladı ve 1990-91 sezonundan sonra ilk kez Avrupa dışında kaldı!
21 MAÇTA GOL YEMEDİ
2011-2012 sezonuyla birlikte Juventus'ta bir şeyler değişti. Kulübün eski oyuncusu Antonio Conte siyah-beyazlıların başına geçti, 3-5-2 dizilimli sistemiyle Juve'yi tırmanışa geçirdi. Buffon o sezon ligde 21 maçta gol yemedi ve kişisel rekorunu kırdı. Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla kurtarış oranına sahip olan kaleciydi.
Hikayenin sonrası bizler için biraz tanıdık. Juventus, Serie A'yı domine ederken Buffon'un sıkça dile getirdiği Şampiyonlar Ligi'nde ise zafer bir türlü gelmedi. 2014-15 sezonunda kupaya çok yaklaşan Torino temsilcisi, Real Madrid'e 4-1 kaybetti.
22 YILLIK REKORU KIRDI
Buffon bu aralıkta 38 yaşındayken Serie A'da 22 yıldır kırılmayan gol yememe rekorunu kırdı. Hasta olmasına rağmen Torino derbisinde kaleye geçti ve gol yememe süresini 973 dakikaya çıkardı!
Tecrübeli eldiven maç sonunda "Ateşim olmasına rağmen derbiyi kaçıramazdım. Rekor, 4 dakika içinde kırılacaktı dolayısıyla rekora değil galibiyete odaklanmıştım." dedi.
39 yaşına geldiğinde ise Juventus'un Sampdoria'yı 1-0 yendiği mücadelede ligde en çok forma giyen Juventuslu oldu. Mart 2017'de ise 1000. maçına çıktı! Profesyonel düzeyde 1000 maç oynamak için gereken çaba, özgüven ve tutkuyu hayal edebiliyor musunuz? Bir de bunu futbolun en üst seviyelerinde yapıldığını düşünün!
O güne kadar Juventus'la 612, Parma'yla 220, İtalya'yla 167 mücadelede forma giyen Buffon, Arnavutluk mücadelesinde sahaya adım atarak profesyonel kariyerindeki 1000. maçına çıktı.
SIRRINI AÇIKLADI
Efsanevi kaleci Kicker'e verdiği röportajda yıllarca üst seviyede oynamasının sırrını paylaştı. “Yıllarca beni neyin oynamaya ittiğini merak etmişimdir” diyordu Buffon. “Bu düşünce kolayca motive olmamı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olsaydım, muhtemelen bu kadar iştahlı olmazdım”
İtalyan efsane, genç kalecilere tavsiyesi sorulduğunda verdiği cevapla yine fark yarattı;
"Pozisyonunuzu değiştirin! Hayır, gülmüyorum. Kesinlikle ciddiyim! Bu işi yapmak için gerçek bir mazoşist olmalısınız! Ve biraz da deli! Bunu şurdan anlayabilirsiniz: Ayakla oynanan bir oyunda ellerinle skoru belirliyorsun!"
17 YIL SONRA VEDA ETTİ
2018 yılında Juventus formasıyla 17 yıl sonra son maçına çıkan efsane kaleci Gianluigi Buffon, maç öncesi taraftarlarla duygusal anlar yaşadı. Buffon ve bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Verona maçının 63. dakikasında oyundan çıkan Gianluigi Buffon, 17 yıllık Juventus kariyerindeki son maçına çıktı. 640. maçını oynayan Buffon, Paolo Maldini'nin (647) ardından İtalya Ligi'nde en çok forma giyen 2. oyuncu olarak Siyah Beyazlılar'a veda etti...
40 yaşındaki Buffon, takım arkadaşlarının ve taraftarların alkışları arasında sahayı terk etti. Gözyaşlarına engel olamayan deneyimli file bekçisi, siyah-beyazlı takımdaki 17 yıllık kariyerine son verdi.
YENİ BİR MACERA: PARİS
Tarih 6 Temmuz 2018: Gianluigi Buffon, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 17 yıl formasını giydiği İtalyan temsilcisi Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki Buffon ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde ilk kez yurt dışındaki bir takımda forma giyeceğini belirten Buffon, "PSG'nin hedeflerini biliyorum. Bütün enerjim, tecrübem ve kazanma arzumla yeni kulübüme yardımcı olmak için geliyorum" diyordu...
Fransa liginde Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 17 maçın 13'ünde galibiyet sevinci yaşayan ve bir lig, bir de Fransa Süper Kupası kazanan Buffon için artık eve dönüş vaktiydi...
1 YIL SONRA YENİDEN JUVENTUS'TA
İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, bir yıl ayrı kaldığı Juventus Kulübüne 2019'DA geri dönerek, 1 sezonluk imza attı. Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Buffon ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
"19 Mayıs 2018 idi. Gigi başta olmak üzere herkes, bir kaptandan fazlası olan, bir efsane, bir sembolü uğurlarken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Büyük olasılıkla hepimizin arzusu, içindeki duygu, bu birliğin kopmamasıydı. Gianluigi Buffon, Juventus'a geri dönüyor. Büyük bir hikaye devam ediyor."
JUVENTUS'A 3 KUPALI VEDA
41 yaşında Paris'ten Torino'ya dönen Buffon, efsanesi olduğu Juventus'a kupalarla veda etti. 2019-2020 sezonunda 15 resmi maçta siyah-beyazlıların kalesini koruyan İtalyan efsane, filelerinde 12 gol gördü. Buffon o sezon kariyerinin son Serie A şampiyonluğunu yaşadı.
2019-2020 sezonunun sonunda bir kez daha futbol otoritelerini şaşırtan Gigi, Juventus'la yeniden anlaştı ve 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Juventus'taki son sezonunda 14 resmi maçta yalnızca 9 gol yiyen tecrübeli eldiven, o sezon hem İtalya Kupası hem de İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı. Böylece Buffon, Juventus kariyerinin son 2 yılında İtalya'nın en büyük 3 kupasını (Serie A, Coppa Italia, İtalya Super Kupası) kazanarak adını yakışır şekilde siyah-beyazlı camiaya veda etti.
26 YIL SONRA EVE DÖNÜŞ VE 'LAST DANCE'
Juventus kariyerini adına yakışır şekilde noktalayan Buffon, 2020-2021 sezonunun sonunda artık 43 yaşına gelmişti. Herkes bu sefer emekli olacağını düşünürken, o yarım kalan hikayesini tamamlamayı seçti ve 1995'te kendisini futbol dünyasına armağan eden Parma'ya geri döndü.
Parma ile İtalya Serie B'de mücadele eden efsane kaleci, 2021-2022 sezonunda 26 lig maçında görev yaparken, kalesinde 27 gol gördü. Buffon, 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Kariyerinin son sezonu olan 2022-2023 sezonunda ise Parma'yı Serie A'ya çıkarmaya çok yaklaştı Gigi... Parma geçtiğimiz sezon Serie A'ya yükselme şansını play-off'ta elinden kaçırdı. Buffon, futbola veda ettiği sezonda 19 resmi maça çıktı, kalesinde 24 gol gördü. 28 yıllık kariyerine yalnızca 3 kulüp sığdıran 45 yaşındaki İtalyan efsane, geçtiğimiz günlerde eldivenlerini asarken, futbol dünyası bir fenomenle daha vedalaştı...