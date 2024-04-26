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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 26 Nisan Cuma hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den çöl tozuna karşı uyarı geldi. Toz taşınımı hava kalitesi olumsuz etkilerken, çöl tozu yerini yağışlı havaya bırakacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 26 Nisan Cuma bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 00:03 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:03
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        Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyrediyor. 44 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, birçok ilde yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 26 Nisan 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN (26 NİSAN CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da bugün hava güneşli ancak gökyüzü yer yer bulutlarla kaplı olacak. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar değişecek.

        Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzü ile güne başlayacak. Ancak yine de hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak.

        İzmir de parçalı bulutlu ama güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyrecek.

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        BUGÜN (26 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'deki bahar değişkenliği devam ediyor. Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkilerken, kalan bölgeler güneşin tadını çıkaracak.

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        METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Meteoroloji bugün için Karadeniz bölgesinin tamamına İç Anadolu ve Ege'nin de bir kısmına uyarı veriyor.

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