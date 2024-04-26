BUGÜN (26 NİSAN CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava güneşli ancak gökyüzü yer yer bulutlarla kaplı olacak. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar değişecek.

Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzü ile güne başlayacak. Ancak yine de hava sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak.

İzmir de parçalı bulutlu ama güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyrecek.