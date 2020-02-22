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Bülent Uygun, Denizlispor'un Süper Lig'deki 29. teknik direktörü oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Bülent Uygun, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig tarihindeki 29. çalıştırıcısı olacak

Denizlispor

Süper Lig'e 2009-2010 sezonundan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde başladığı ligde daha sonra Mehmet Özdilek'i takımın başına getirdi.

Özdilek ile de 22. haftada yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, Bülent Uygun'la devam etme kararı aldı.

Bülent Uygun, Denizlispor'un Süper Lig'deki 20. sezonunda 29. çalıştırıcısı olacak.

Giray Bulak'ın 81 müsabaka ile en fazla görev yapan isim konumunda bulunduğu Ege temsilcisinde Ümit Kayıhan 70, Nevzat Güzelırmak 66, Güvenç Kurtar 47, Rıza Çalımbay 46 ve Ersun Yanal da 40 maça çıktı.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig geçmişinde 1983-1984'te Nevzat Güzelırmak, 1986-1987'de Nihat Atacan, 1994-1995'te Ümit Kayıhan, 2003-2004 ve 2004-2005'de ise Giray Bulak'la sezonu tek teknik adamla tamamlamıştı.

UYGUN'UN 8. TAKIMI

2006-2007'de Sivasspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un dışında Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev aldı.

Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'yı da çalıştırdı.

EN FAZLA SİVASSPOR'DA GÖREV YAPTI

Süper Lig geçmişinde 193 maça çıkan Bülent Uygun, Sivasspor'da 98, Gaziantepspor'da 42, Eskişehirspor'da 27, Bucaspor, Elazığspor ve Hes Kablo Kayserispor'da yedişer, Osmanlıspor'da ise 5 müsabakada görev yaptı.

Bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 41 beraberlik ve 70 yenilgi alan Bülent Uygun'un takımları 251 gol atıp kalelerinde 257 gol gördü.

Süper Lig geçmişinde yüzde 42,5 galibiyet oranı bulunan Bülent Uygun, Sivasspor'da 55,1 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.

SÜPER LİG GEÇMİŞİ

Bülent Uygun'un Süper Lig'de çıktığı maçlardaki performansı şöyle:

TakımlarOGBMAYP
Bucaspor7133456
Elazığspor70342143
Eskişehirspor271287373144
Gaziantepspor4213920507848
Hes Kablo Kayserispor72056176
Osmanlıspor50146141
Sivasspor9854172714698179
TOPLAM193824170251257287

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