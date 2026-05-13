        Bundesliga'ya geri dönebilir: Tedesco için Frankfurt iddiası!

        Bundesliga'ya geri dönebilir: Tedesco için Frankfurt iddiası!

        Eintracht Frankfurt'un Albert Riera ile yollarını ayırma ihtimali üzerine harekete geçtiği ve teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:33 Güncelleme:
        1

        Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

        2

        Bild'in habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.

        3

        40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı.

        4

        Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.

        5

        Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.

        6
