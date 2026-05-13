Bundesliga'ya geri dönebilir: Tedesco için Frankfurt iddiası!
Eintracht Frankfurt'un Albert Riera ile yollarını ayırma ihtimali üzerine harekete geçtiği ve teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco olduğu öne sürüldü.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:33
Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.
Bild'in habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.
40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı.