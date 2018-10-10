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Bursaspor’da affedilen Yusuf Erdoğan antrenmana çıktı

Bursaspor’da Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp antrenmanda yer aldı

10 Ekim 2018 Çarşamba, 00:41 | Güncelleme: İHA

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıkları iki günlük izinin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman geniş alanda yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Sakatlıkları devam eden Henri Saivet ve Tunay Torun'un tedavilerine devam edildi.

Öte yandan Bursaspor’da Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından 3 hafta kadro dışı bırakılan ve Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp akşam antrenmanında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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