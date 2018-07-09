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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

09.07.2018 - 11:16 | Güncelleme:

Devler Ligi’nde ilk maç 1 ay sonra. Ancak Fenerbahçe’nin sadece 1 forveti, 2 stoperi ve 1 sağ kanadı bulunuyor. “Gereken transferler yapılacak” diyen Comolli, acil transfer ihtiyacı bulunan bölgeler için gaza bastı. Sarı- Lacivertliler’de bu hafta son derece hareketli geçecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin büyük rüyasının Mandzukic olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri ve gündemde olan isimler!

  • 1 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    BÜYÜK RÜYA MANDZUKİC

    Fenerbahçe transferdeki sessizliğini Mario Mandzukic bombasıyla bozmaya hazırlanıyor. Avrupa'da mekik dokuyan Sportif Direktör Damien Comolli, Juventus'un yeniden yapılanması sürecinde takımdan ayrılması beklenen Hırvat gölcüyü kiralamak için İtalyanlarla masada. 

  • 2 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    2 | 23

    Real Madrid'in süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu alarak transfer piyasasını sarsmaya hazırlanan Juve, Mandzukic'i elden çıkaracak. Juventus, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda edilirse, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle pazarlıklar başlayacak. 

  • 3 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    3 | 23

    Teknik direktör Cocu'nun çok istediği Hırvat futbolcu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, en büyük bütçeyi Mandzukic'e ayıracak ve Juventus'tan aldığı maaşı ödeyecek. (AMK Spor)

  • 4 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    4 | 23

    TRANSFERDE ACİL EYLEM PLANI 

    Kameni, İstanbulspor maçında görev yaptı ancak hâlâ gönderilecekler listesinde yer alıyor. Yönetim, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel yeniden anlaşma sağladı...

  • 5 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    5 | 23

    YENİ ADAY MUSACCHIO

    Skrtel ve Neustadter dışında stoper yok. Fenerbahçe’de bu bölge için gündemin bir numaralı ismi Yerry Mina’ydı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, Dünya Kupası’nda yıldızlaştı. Talipleri de arttı. Dortmund, Everton ve West Ham da devrede. Mina ise Barcelona’da kalmak istiyor.

  • 6 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    6 | 23

    Bir diğer Barça’lı Vermaelen için de girişimler sürüyor. Gündeme gelen son isim ise Milan’ın yıldızı Mateo Musacchio. 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması için kollar sıvandı.

     

  • 7 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    HEDEFTE 3 YILDIZ VAR

    Philip Cocu’nun oyun sisteminde kanat oyuncularından beklentileri büyük. Bu nedenle, her iki kanada da transfer yapılacak. Ancak öncelik, Dirar dışında alternatifin olmadığı sağ kanatta. Cocu’nun eski öğrencisi Narsingh ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 

  • 8 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    8 | 23

    Kulübü Swansea ile görüşmeler sürüyor. Her iki kanatta da görev yapan Juventus’lu Marco Pjaca ile Tottenham’lı Georges-Kevin Nkoudou da Fenerbahçe’nin listesinde yer alıyor. Kanat transferinde her an müjdeli haber gelebilir.

  • 9 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    9 | 23

    Cocu’nun elindeki tek golcü Roberto Soldado. Bu bölgeye en az 2 takviye yapılması planlanıyor. Comolli ve yönetim, ilk imzayı bu hafta attırmaya kararlı. Bas Dost ile yapılan pazarlıklarda büyük ilerleme kaydedildi. Tek sorun, Hollandalı yıldızın kulübü Sporting ile olan anlaşmazlığı. 

  • 10 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    10 | 23

    FIFA’nın Dost’a geçici lisans vermesi halinde, yıldız futbolcu hemen İstanbul’a getirilecek. Ayrıca Rangers’ın golcüsü Morelos ile Janssen için de girişimler devam ediyor. (Fanatik)

  • 11 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    11 | 23

    EL HADDADİ TAMAM

    Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı Kanarya, teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda Barcelona'nın 22 yaşındaki yıldızı Munir El Haddadi'yi listesine dahil etmişti.

  • 12 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    12 | 23

    KRİTİK GÖRÜŞME 

    Sportif Direktör Damien Comolli, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı. Geçen sezon Alaves'e kiralık olarak gönderilen Fas asıllı İspanyol oyuncunun yine kiraya verilmesi gündemde. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Barcelona'yı ikna eden Fransız spor adamı Comolli, sonrasında genç oyuncuyla masaya oturacak.

  • 13 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    13 | 23

    COCU İSTİYOR

    Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, göreve başlar başlamaz Comolli ile görüşmüş ve bir kanat forvet alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Munir El Haddadi, geçen sezon Alaves ile 37 maça çıktı. Barçalı oyuncu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 7 de asist yaptı. El Haddadi'nin performansı bir hayli dikkat çekiciydi. (Takvim)

  • 14 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    14 | 23

    RAFİNA VE MARLON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

    Fenerbahçe yönetimi iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona ile yeniden temasa geçti. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, İspanyol kulübünün kiralık vermeyi planladığı oyuncuları masaya yatırdı.

  • 15 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    15 | 23

    Daha sonra ise belirlenen isimler teknik direktör Phillip Cocu'ya sunuldu. Cocu, 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Rafinha'ya öncelikli olarak onay verirken, Brezilyalı stoper Marlon'a da olumlu baktığını belirtti. Comolli iki futbolcu için çalışmalara başladı. Rafinha geçen sezon devre arasında kiralık gittiği İnter'de 17 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı.

  • 16 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    16 | 23

    KRKIC FENERBAHÇE YOLUNDA

    Fenerbahçe'yle ilgili Katalan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin Bojan Krkic ile ilgilendiği öne sürüldü. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Kanarya, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.

  • 17 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    17 | 23

    Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren, bonservisi ise Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Stoke City de Krkic'i göndermeye sıcak bakıyor. Nice, AEK, Celta Vigo'nun yanı sıra MLS takımlarından New England Revolution da Bojan Krkic transferinde Fenerbahçe ile yarışıyor.

  • 18 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    18 | 23

    8 NUMARA ADA'DAN 

    Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı. Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.

  • 19 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    19 | 23

    FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK 

    Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.

  • 20 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    20 | 23

    YA MUSA YA NİASSE

    Fenerbahçe forvet transferi yapmak için yoğun mesai içerisinde... Gündemde; Niasse ve Ahmed Musa var... Fenerbahçe, Everton'da forma yine Niasse için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Niasse'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. 

  • 21 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    21 | 23

    Diğer aday Ahmed Musa için de Comolli devreye girdi. Musa'nın menajeriyle görüşmelere başlayan Comolli, Leicester City'e aynı şekilde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. (AMK Spor)

  • 22 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    22 | 23

    VOLKAN DEMİREL KALIYOR 

    Volkan Demirel için yönetim düğmeye bastı. Kariyerini Fenerbahçe’de noktalamak isteyen Kaptan’la 1 yıllık sözleşme imzalanacak. 36 yaşındaki kaleci, 2002’de Kartalspor’dan transfer edilmiş ve sakatlıkları dışında her hoca tarafından sürekli oynatılmıştı. Demirel, kariyerini 40 yaşında bitirmek istiyor.

  • 23 Büyük rüya ortaya çıktı - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    23 | 23

    COCU DA ONAYLADI 

    Phillip Cocu da, Volkan’ın önemli oyuncu olduğunu belirterek, “Volkan çok büyük bir oyuncu, lider ve kaptan. Kariyerine saygı duymalıyız. Uzun yıllardır bu takımın formasını giyen biri. Görüşmeler devam ediyor. Umarım kalır” demişti. Volkan’ın en kısa sürede imza atacağı öğrenildi. (Akşam)

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Yorumlar 20
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 12:43
    Herkes rahatina baksin sikinti yok
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 09:25
    Bufon kırkbir yaşında Paris'e gitti.Volkan Neden oynamasın yahu...
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 11:29
    hayır
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