Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

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YENİ ADAY MUSACCHIO



Skrtel ve Neustadter dışında stoper yok. Fenerbahçe’de bu bölge için gündemin bir numaralı ismi Yerry Mina’ydı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, Dünya Kupası’nda yıldızlaştı. Talipleri de arttı. Dortmund, Everton ve West Ham da devrede. Mina ise Barcelona’da kalmak istiyor.