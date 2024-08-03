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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Okan Buruk’un sınavı başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Okan Buruk’un sınavı başlıyor

        Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 03.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:26
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        "Okan Buruk'un sınavı başlıyor"
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        Galatasaray kağıt üzerinde favori görünse de yeşil sahaların gerçeklerine göre rekabetçi bir maç için hazır değildi. Geri dörtlünün ikisi yoğun bir sezonu geride bırakmış, devamında dinlenme fırsatı bulamadan EURO 2024’e katılmış, kısa bir tatilin ardından sezonu açsa da henüz bireysel program sürecindeydi. Yine ayak parmağındaki sakatlığı bulunan Nelsson yüzde 70’lerindeydi. Nitekim ters bir pozisyonda henüz ilk saniyelerde gole davetiye çıkardı ve Galatasaray için felaket senaryosu başladı.

        İki Avusturya kampında iyi sinyaller veren Ziyech’in rakip kucağındaki top kayıplarına henüz hazırlık sürecinde olan Kerem Aktürkoğlu’nun pas hataları da eklenince Galatasaray ne sahayı genişletebildi ne pas ritmini artırabildi. İkinci yarıdaki değişiklikler takımda herhangi bir uyanma yaratmazken yerleşik savunmada Köhn’un dalgınlığı maçın filmini de kopardı. Beşiktaş hücum namına varlık göstermediği müsabakanın devamında momentumu aldı, penaltıyla da farka gitti.

        Şiddetli baskı ve yoğun efor isteyen bir oyun anlayışı benimseyen Okan Buruk takımlarının sezona kötü başlaması ilk değil. Sarı-kırmızılı ayakların eylül itibarıyla hızlandığını önceki iki sezonda gördük. Bilinmeyen nokta fiziksel olarak en iyi dönemini geride bırakan Ziyech ve Icardi’yle, ciddi bir maaş yüklü Zaha’nın idaresi olacak. Çünkü hayallerdeki futbol Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi’yi çağırıyor.

        5-0’lık hezimetten pozitif bir hava çıkarmak mümkün değil. Şampiyonluk maçında Fenerbahçe karşısında alınan hezimetten birkaç ay sonra Beşiktaş hezimetinin faturası ilk başta Okan Buruk’a yazar. Rekorları alt üst eden iki şampiyonluk apoletinin kredisi iki yenilgiyle bitmez ancak Okan Buruk’un zor sınavı şimdi başlıyor.

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