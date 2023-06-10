Canlı altın fiyatlarındaki gözlemlenen dalgalı seyir yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar iç piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde rekor tazeliyen altın fiyatları 1500TL'ye yaklaştı. İşte 10 Haziran Cumartesi hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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