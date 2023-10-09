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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları dipten döndü! İşte 9 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum

        Çeyrek ve gram altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altının ons değeri 9 Ekim Pazartesi sabahına bin 857 doların altında başlarken gözler canlı altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. İşte, 9 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 08:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:01
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankadı'nın politika faizini yüksek tutacağı beklentileri ile artan risk iştahı altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Dolar ile tahvil getirileri yeni zirvesine yükselirken altın fiyatları dip seviyeden toparlandı. İşte, 9 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.647,18

        1.647,42

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.635,48

        2.693,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.850,08

        1.850,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.541,94

        10.741,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.254,50

        5.387,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.541,94

        10.741,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.209,84

        11.489,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        948,16

        1.139,82

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.554,93

        1.663,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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