CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankadı'nın politika faizini yüksek tutacağı beklentileri ile artan risk iştahı altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Dolar ile tahvil getirileri yeni zirvesine yükselirken altın fiyatları dip seviyeden toparlandı. İşte, 9 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

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