CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ile 25 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ile 25 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

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Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...