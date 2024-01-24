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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ile 25 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış satış - tablosu

        Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 977 lira ve çeyrek altın 3 bin 233 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:15
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        1

        Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.977,49

        1.977,78

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.033,87

        2.034,22

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.163,61

        3.233,26

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.655,53

        12.894,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.305,94

        6.465,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.655,53

        12.894,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.630,21

        13.969,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.095,07

        1.477,68

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.875,34

        1.985,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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