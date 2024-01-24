Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 977 lira ve çeyrek altın 3 bin 233 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...
25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.977,49
1.977,78
ALTIN/ONS FİYATI
2.033,87
2.034,22
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.163,61
3.233,26
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.655,53
12.894,72
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.305,94
6.465,10
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.655,53
12.894,72
ATA ALTIN FİYATI
13.630,21
13.969,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.095,07
1.477,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.875,34
1.985,04