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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: Düşüşünü sürdürüyor! 30 Nisan 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 30 Nisan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüşünü haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmışken altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. İşte, 30 Nisan 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:30
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        1

        Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya değer kaybıyla başladı. Düşüş ivmesini üst üste ikinci gün devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.429,18

        Satış: 2.429,56

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.329,73

        Satış: 2.330,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.886,68

        Satış: 3.972,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.546,74

        Satış: 15.840,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.749,08

        Satış: 7.944,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.546,74

        Satış: 15.840,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.117,25

        Satış: 16.544,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.304,14

        Satış: 1.739,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.214,73

        Satış: 2.367,48

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