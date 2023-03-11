Haftanın son işlem gününde hareketlenen altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından altının ons değeri yükselişe geçti. Ons altında gözlenen yükseliş gram altın fiyatlarında da yükselişe neden oldu. İşte, 11 Mart 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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