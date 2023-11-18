Altın yükselişe geçti! İşte 18 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları
Haftanın piyasalara kapalı günü olan 18 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları sorgulanıyor. 18 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları yükselişe geçti... Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Kasım Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.826,22
1.826,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,29
1.981,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.921,95
2.986,26
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.687,81
11.908,52
YARIM ALTIN FİYATI
5.825,64
5.972,52
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.687,81
11.908,52
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.693,93
1.797,16