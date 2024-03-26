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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: YÜKSELİYOR! 26 Mart 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 26 Mart Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Ons değeri ile döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 26 Mart Salı gününe değer kazancıyla başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 45 liradan satılıyor. İşte, 26 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 26.03.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ve Fed faiz kararı açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Bir önceki kapanışı 2 bin 243 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 245 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 668 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 673 TL'den alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.245,40

        Satış: 2.245,70

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.170,71

        Satış: 2.171,03

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.592,65

        Satış: 3.671,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.370,59

        Satış: 14.641,99

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.162,84

        Satış: 7.343,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.370,59

        Satış: 14.641,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.047,95

        Satış: 16.425,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.291,66

        Satış: 1.713,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.194,44

        Satış: 2.328,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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