CANLI İZLE | İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden sürüyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Gruptaki puan durumunu doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde futbolseverler, "İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 18 Haziran 2026 İsviçre - Bosna Hersek maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Dünya Kupası heyecanı ABD'de oynanan karşılaşmalarla devam ederken gözler bu kez İsviçre ile Bosna Hersek arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. SoFi Stadium'un ev sahipliği yapacağı karşılaşmada iki ekip de grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen detaylar...
İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak İsviçre - Bosna Hersek karşılaşması, 18 Haziran 2026 Perşembe günü yapılacak.
İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsviçre - Bosna Hersek maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İsviçre - Bosna Hersek karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.