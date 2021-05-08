Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de kritik 40. hafta müsabakaları oynanıyor... Ligde tamamı saat 20.30'da başlayan 10 maçla 40. hafta geride kalacak. Yapılacak müsabakaların ardından sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takımdan 2'si daha belli olabilir...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Bolingoli, Tolga, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega.

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Yalçın, Soner, Halil, N'Diaye, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, sahadan puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını bitirecek.

Lig ikincisi Fenerbahçe de ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, derbiden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak. Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

DÜŞME HESAPLARI

Denizlispor, geçen hafta lige veda ederken düşecek 3 takımdan 2'si daha bugün kesinleşebilir. Ligde bitime 3 hafta kala 43'er puanı bulunan 13. Fraport TAV Antalyaspor ile 14. Medipol Başakşehir, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeseler de nispeten rahat konumda bulunuyor.

Haftaya 41 puanla 15. sırada giren Helenex Yeni Malatyaspor, 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa, 39 puanla 17. basamakta bulunan Hes Kablo Kayserispor da düşme hattının hemen üstünde konumlanıyor. Topladığı 38 puanla 18. sırada yer bulan MKE Ankaragücü, haftaya 37 puanla 19. sırada giren bir maçı fazla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 35 puanla 20. sırada olan Gençlerbirliği, küme düşme hattında yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nin lige veda etme ihtimali bulunuyor. Buna göre Kasımpaşa'yı konuk edecek Erzurum temsilcisi yenilir, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü 3 puan alırsa mavi-beyazlıların düşmesi kesinleşecek.

Gençlerbirliği'nin durumu ise kendi karşılaşması hariç Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep maçlarının sonucuna bağlı. Başkent temsilcisi, deplasmanda Fatih Karagümrük'e yenilir, Yeni Malatyaspor en az 1, Kasımpaşa ve Kayserispor da 3'er puan alırsa TFF 1. Lig'e düşecek. Bunun dışındaki sonuçlarda, Gençlerbirliği ligde kalma ümitlerini son 2 maça taşıyacak.

PUAN DURUMU

Ligde 40. hafta öncesi mevcut puan durumu şöyle: