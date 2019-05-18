Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet

AA

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolun doğrularını yaparak kazanmak istediklerini söyledi

Çaykur Rizespor

Bakır, yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan sonuçların ardından ilk beş şansını kaybettiklerini ve futbolun mucizesini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ilk yarısını sonuncu sırada bitiren bir takımın hatalarla ilk beş şansının elinden alındığını savunan Bakır, şöyle devam etti:

"Ligin ikinci yarısında hocamızın tecrübesi, futbolcuların kimliğini ortaya koyması ve taraftarımızın desteği ile güzel işler yaptık. Bitime iki hafta kala bazı maçlardaki hatalar sonucu ilk beşin dışında kaldık. Her şeye rağmen kendi adımıza Türkiye'ye oynadığımız iyi futbol ile kendimizi ispatladığımızı düşünüyoruz."

Bakır, ligde kalan iki haftada iyi işler yapmak için çalışacaklarını kaydederek, "Hedefsiz değiliz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Aytemiz Alanyaspor karşısında futbolun doğrularını yaparak kazanmak istiyoruz. Ardından ligin son haftasında Trabzonspor karşısında kazanıp lig bitirebileceğimiz kadar en üst basamakta bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bakır, Samudio'nun cezası nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Galatasaray ilk transferini yaptı!" iddiası!
FUTBOL"Galatasaray ilk transferini yaptı!"
Mustafa Kocabey: "Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan edecektir”
FUTBOL"Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecektir”
Bir Fenerbahçe taraftarı, horozunu satarak 'Fener Ol' kampanyasına katıldı
FUTBOLHorozunu sattı, 'Fener Ol'a katıldı!
Fatih Terim rekorunu geliştirme peşinde
FUTBOLRekorunu geliştirme peşinde
Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
FUTBOLGalatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Bursaspor kader maçında
FUTBOLBursaspor kader maçında
Eljif Elmas yarışına bir dev daha katıldı!
FUTBOLYarışa bir dev daha katıldı!
Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi
FUTBOLFransa maçının biletlerine yoğun ilgi
Balıkesirspor Baltok: 0 - Hatayspor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLHatayspor 3 golle kazandı
Sakaryaspor: 4 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSakarya 4 - 4'lük!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X