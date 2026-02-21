Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kocaelispor galibiyetinin ardından, "Taraftarlarımızı mutlu ettik, ondan dolayı mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 00:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Ligin 22. haftasında oynadıkları ve 2-0’dan 2-2’ye getirdikleri Ankaragücü maçının kendileri için bir milat olduğunu dile getiren Uçar, "Genel olarak iyi oyunlar ortaya koyuyorduk ama bunu sonuca yansıtmakta maalesef zorlanıyorduk son haftalarda. Uzun zamandır da kazanamıyorduk, bunun bilinciyle hazırlandığımız bir maçtı. Belki geçen haftaki 2-0’dan dönüş, 2-2’ye geliş bizim adımıza bir sinyal, mesaj olmuştu. Belki bazı yeni başlangıçların, bazı şeylerin miladı olabilecek, tetikleyebilecek bir kıvılcım olabilir bir sonuç olarak değerlendirmiştim. Bugün de evimizde uzun süredir kazanamıyorduk, mutlak kazanmak parolasıyla çıktığımız bir maç. Diğer maçlardan farklı olarak belki iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz bence hem de iyi de bitirdiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Uzun zamandır taraftarlarımızı mutlu edemiyorduk, bugün itibarıyla onları da mutlu ettik, ondan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

        "OYUN GÜCÜ OLAN BİR TAKIMDI"

        Kocaelispor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğunu söyleyen Recep Uçar," Şu anda 30 puanla ligin en az gol yiyen takımlarından biriydi. İyi oyuncuları ve oyun gücü olan bir takımdı. Ama maçı kısaca özetlersek evimizde baskılı bir oyun oynamak istiyorduk ve nitekim öyle başladık. 13. dakikada Mihalia’nın bulduğu golle öne geçtik. Sonrasında geri çekilmedik. Gerek oyun kurulumunda onların nasıl basabileceğini öngörüyorduk, birkaç planımız da vardı. Genel olarak üçüncü bölgeye kolay gittiğimiz bir oyundu ama maalesef gene bizim belki en büyük sorunumuz sezon başından beri, benden önce de benim olduğum süreçte de sonlandıramamak. Sonlandırabilsek biraz daha farklı girebilirdik ilk yarıya. İkinci yarıda gerek ilk yarıdan bazı görüntüleri paylaşarak gerek bazı şeyleri değerlendirip geriye çekilmeden oynamak istiyorduk. Nitekim aynı mantaliteyle başladık. Golden önce Mihalia ile 2-0 öne geçebilirdik, yüzde yüz kaçırdı. Onun kornerinin devamında da 2-0 öne geçtik. Ondan sonraki bölümde de her ne kadar yüzde yüz net pozisyon vermesek de biraz rakip topa sahip olsa da biz yaslanmadan iyi mücadele ederek, iyi geçişler bularak gene finali çok iyi yapamadan 2-0’ı korumasını bildik. Bundan dolayı hak edilmiş bir 3 puan bence her yönüyle. Daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan, daha iyi savunma yapan takım bugün 3 puan aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "BUGÜN KAZANDIK AMA ÇOK FAZLA DA BİR ŞEY KAZANMADIK"

        Önlerinde Kasımpaşa gibi zor bir rakiple maç olduğunu hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Final paslarını söylediğim gibi daha iyi yapabilseydik farklı olabilirdi ki Kocaelispor bir de ayrıntı olarak bugüne kadar çıktığı müsabakalardan farklı olarak daha ofansif bir 11’le bugün sahada yer almıştı. O da bizi savunma anlamında biraz yorsa da belki de daha efektif geçişler yapmamıza da olanak sağladığını söyleyebilirim. Duran toplarda çok etkili bir takım, çok zorlandık ama genel itibarıyla bugün uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirebilmek güzeldi. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz bazen kaybedince klasik oluyor ama veyahut da berabere kalınca, bugün itibarıyla bu defteri kapattık önümüze bakacağız gibi cümleler kuruluyor. Bugün kazandık ama çok fazla da bir şey kazanmadık. Önümüzde haftaya cumartesi itibarıyla geçen hafta galibiyet alan Kasımpaşa, iyi oyunculardan iyi transferler yapan bir Kasımpaşa deplasmanımız var. Umarım söylediğim gibi Gençlerbirliği ve bu maçın milat kabul edip geri kalan bölümde hem iyi oyunlar hem iyi sonuçlar alarak camiamızın yüzünü güldürmeye devam ederiz."

        Ç. Rizespor 6 maç sonra kazandı!
        Ç. Rizespor 6 maç sonra kazandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        İftar saatinde silahlı saldırı
        İftar saatinde silahlı saldırı
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası