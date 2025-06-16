Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'la 'devam' kararı!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 48 yaşındaki teknik direktör İlhan Palut ile yola devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.