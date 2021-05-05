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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiChelsea Real Madrid maçı CANLI İZLE - Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanaca
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Chelsea Real Madrid maçı CANLI İZLE - Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarı final turunun rövanş gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede İngiliz ekibi Chelsea, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Peki Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea Real Madrid maçı CANLI İZLE - Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanaca

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Chelsea Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...

CHELSEA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına sahne olacak Chelsea Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Pulisic, Havertz

Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.

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