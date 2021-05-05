Chelsea Real Madrid maçı CANLI İZLE - Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanaca

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Chelsea Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...

CHELSEA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına sahne olacak Chelsea Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Pulisic, Havertz

Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.

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