Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.193,33 %-0,05
        DOLAR 44,1149 %0,06
        EURO 51,0023 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.342,28 %0,08
        FAİZ 38,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 123,35 %1,45
        BITCOIN 69.777,00 %-1,24
        GBP/TRY 59,0968 %-0,06
        EUR/USD 1,1554 %-0,11
        BRENT 95,83 %4,19
        ÇEYREK ALTIN 12.004,62 %0,08
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı - Teknoloji Haberleri

        Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı

        Çin, yapay zekanın askeri alanda kısıtsız kullanımının, yapay zeka araçlarının "savaş kararlarını aşırı etkilemesinin" etik sakıncalarına dikkat çekerek, bu teknolojilerin insan kontrolünde olması gerektiği mesajını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den ABD'ye yapay zeka uyarısı!

        Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ciang Bin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Venezuela ve İran'daki askeri müdahalelerinde yapay zeka araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı ve Washington yönetiminin Amerikan ordusunun yapay zeka teknolojilerini kısıtsız kullanabilmesi için teknoloji şirketlerine baskı yaptığına dair uluslararası basında yer alan haberlere dair değerlendirmede bulundu.

        Yapay zekanın, savaş sahasında insan kontrolü ve etik sınırlamalar olmadan kullanılmasına yönelik kaygılara işaret eden Sözcü Ciang, şunları kaydetti:

        "Yapay zekanın askeri alanda sınırsız uygulanması, ülkelerin egemenliğini ihlal eden bir araç olarak kullanılması, savaş tercihlerini aşırı etkilemesine izin verilmesi, algoritmalara yaşama ve ölüme karar verme yetkisi tanınması gibi tercihler, savaştaki etik kısıtlamaları ve sorumluluğu aşındırmanın yanında teknolojinin kontrolden çıkması riskini de yaratır."

        "İNSAN ÜSTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"

        Ciang, söz konusu tercihlerin, ABD yapımı "Terminatör" filminde anlatılan distopyanın bir gün gerçeğe dönüşmesine yol açabileceğini belirterek, "Askeri yapay zeka uygulamalarında insan üstünlüğü korunmalı, tüm ilgili silah sistemleri insan kontrolünde olmalı" ifadesini kullandı.

        Çin'in, yapay zeka ve diğer yükselen teknolojilerdeki üstünlüğünü asla mutlak askeri üstünlük elde etmek ve diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermek için kullanmayacağını vurgulayan Ciang, "Çin, Birleşmiş Milletler merkezli çok taraflı yapay zeka yönetiminin ilerletilmesi, risk giderme ve kontrolün güçlendirilmesi ve yapay zekanın daima insan uygarlığının ilerlemesine katkı sağlayacak yönde gelişeceğinde emin olmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada

        KUYUMCUKENT'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"