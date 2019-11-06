Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması çalışmaları kapsamında Çin'den yola çıkan ve elektronik aksam taşıyan yük treni Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Tren, bugün Ankara'dan ayrılıp Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya ulaşacak, ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a varacak.

Böylece Çin’de üretilen ticari mallar demir yolu ile Türk Konseyi üyesi ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşmış olacak.

Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki "China Railway Ekspress" adlı trenin yolculuğu için Türk Konseyi üyesi ülkeler Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra gözlemci üye olarak Macaristan önemli katkılar sundu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) edinilen bilgiye göre, üye ülkeler kendi topraklarından geçen Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridorunu etkin, entegre, sürdürülebilir ve istikrarlı bir ulaştırma hattı haline getirmek için uzun zamandır çalışmalar yürütüyor.

8 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Türk Konseyi Zirvelerinde üye ülkelerin devlet başkanlarının talimatıyla çalışmalarını sürdüren Türk Konseyi Sekretaryası, bu amaçla birçok kez ulaştırma bakanları ve uzmanlar düzeyinde toplantılar gerçekleştirdi. Üye ülkeler arasında ulaştırma alanında işbirliğini geliştirmek üzere Türk Konseyi çatısı altında bugüne kadar 4 kez Ulaştırma Bakanları Toplantısı, bakan yardımcıları seviyesinde 2 Koordinasyon Kurulu toplantısı, 8 Çalışma Grubu Toplantısı, 3 Kardeş Limanlar Toplantısı ve Uluslararası Trans-Hazar Çok-Modlu Güzergah Çalıştayı gerçekleştirildi.

İşbirliği kapsamında üye ülke ulaştırma bakanlıkları arasında bir "Ortak İşbirliği Protokolü" imzalandı. Ülkeler arasında ulaştırma alanında çıkabilecek sorunlara pratik çözümler getirmesi öngörülen Bakan Yardımcıları düzeyinde bir “Koordinasyon Kurulu” ihdas edildi.

Ayrıca, üye ülkeler arasında Hazar geçişli, çok-modlu bir ulaştırma seçeneğini etkin hale getirebilmek ve üye devletlerin artan Çin-Avrupa ticaretinde sahip oldukları transit potansiyelini arttırabilmek için üye ülkeler arasında bir "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması" imzalanması yolunda çalışmalar da devam ediyor.

Türk Konseyi, Hazar geçişli ulaştırma seçeneklerinin etkin hale getirilmesi amacıyla Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru üzerindeki ülkelerin demir yolu ve liman idarelerini bir araya getiren Astana merkezli Uluslararası Trans-Hazar Ulaştırma Hattı Birliği ile de etkin bir işbirliği gerçekleştirdi. TCDD, temel amacı Trans-Hazar koridorunda demir yolu modu ile gerçekleştirilen ticareti ortak bir tarife ile Hazar hattı üzerine kaydırmak olan birliğe Türk Konseyi Sekretaryası’nın çabaları sonucu 7 Kasım 2014'te taraf oldu.

Bu yıl nisan ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi 4. Ulaştırma Bakanları Toplantısında da bu ve benzer konular ele alındı.

15 Ekim’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesinde Devlet Başkanları üye ülkeler üzerinden geçen Trans-Hazar Koridorunu önemine tekrar vurgu yaptı. Devlet başkanları üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üye Macaristan’ın bu yönde çalışmalarını ilerleterek sürdürmeleri konusunda iradelerini teyit etti.

TARİHE GEÇEN YÜK TRENİ

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Trenin Ankara Garı'na ulaşması dolayısıyla bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenleniyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek törene, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.