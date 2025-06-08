Çin - Türkiye: 2-3 (MAÇ SONUCU)
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup ederek ilk etabı 4'te 4 yaparak tamamladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde durdurulamıyor, önüne geleni yıkıp geçiyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının dördüncü ve son maçında ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Pekin'deki Ulusal Spor Salonu'nda karşılaştığı rakibini 25-19, 20-25, 31-29, 26-28 ve 15-12'lik setlerle devirerek 4'te 4 yaptı. Çin ise 2. yenilgisini aldı.
A Milliler dört maç sonunda ilk etabı 10 puanla tamamlarken, Çin ise 7 puan topladı.
İKİNCİ ETAP İSTANBUL'DA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci etabı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Milliler, 18 Haziran'da başlayacak İstanbul etabında sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi İstanbul etabındaki programı şu şekilde:
18 HAZİRAN ÇARŞAMBA
19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
19 HAZİRAN PERŞEMBE
19.30 Kanada - Türkiye
21 HAZİRAN CUMARTESİ
19.30 Güney Kore - Türkiye
22 HAZİRAN PAZAR
19.30 Türkiye - Brezilya