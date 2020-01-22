Citibank Saat Kaçta Açılır, Kapanır 2020?

Citibank tarafından duyurulan çalışma saatlerine göre, Citibank saat 09.00’da açılmaktadır. Citibank akşam saat 17.00’da kapanmaktadır. Mesai saatleri içerisinde banka şubeleri hizmet vermekte. Mesai saatleri dışında yani banka kapanışından sonra telefon bankacılığından yardım alınabilinir.

Citibank Öğle Açık mı, Kapalı mı?

Birçok banka öğle arası tatil yaparken bazı bankalarda öğle arası da hizmete devam etmektedir. Citibank öğle arası 12.30’da başlayıp, saat 13.30’da sona ermektedir. Yani Citibank öğle arası hizmet vermemektedir.

Citibank Hafta Sonu Açık mı, Kapalı mı?

Citibank’da diğer bankalar gibi cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. Banka şubelerine gitmek yerine telefon bankacılığı üzerinden işlemlerinizi hızlıca halledebilirsiniz.

Citibank A.Ş.

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Faks: (0216) 524 73 73