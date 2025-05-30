Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar: İmzayı atıyor
Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertli takımda kalmaya karar verdi.
Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:14
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Dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, uzun zamandır süre gelen transfer dedikodularına son noktayı koyuyor.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldız, Al-Nassr'da kalmaya karar verdi.
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Taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirtilirken resmi açıklamanın da yakın zamanda geleceği söylendi.