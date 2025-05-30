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        Haberler Spor Transfer Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar: İmzayı atıyor - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar: İmzayı atıyor

        Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertli takımda kalmaya karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:14
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        Dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, uzun zamandır süre gelen transfer dedikodularına son noktayı koyuyor.

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        Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldız, Al-Nassr'da kalmaya karar verdi.

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        Taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirtilirken resmi açıklamanın da yakın zamanda geleceği söylendi.

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        40 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Al-Hilal ile de anılmıştı. Ronaldo, 3 senedir sürdürdüğü Al-Nassr kariyerinde henüz kupa kazanamadı.

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        Yıldız futbolcu, Al-Nassr kariyerinde toplamda 105 maçta forma giyerken 93 gol ve 19 asist yaptı.

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